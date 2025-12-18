Cevdet Yılmaz: Yeni, sivil bir anayasayı savunuyoruz

'CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ ESKİ SİSTEME GÖRE DAHA DÜŞÜK BİR BÜTÇEDİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geçen yıllara göre arttığı yönündeki eleştirileri değerlendirerek, "Bu doğru değil, rakamlar sizi doğrulamıyor. Binde 1, binde 1,1-1,2 civarında bir harcama söz konusudur. Bu eski sisteme göre daha düşük bir bütçedir. Kaldı ki şunu da söylemek zorundayım. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanımız değil de rakibi seçilmiş olsaydı eğer şu anda 6 cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, kim bilir kaç bakan olacaktı. 1990'lı yıllarda o koalisyon dönemlerinde 35-36'ları bulmuş, muhtemelen 30'un üstünde de bakan olurdu. Asıl, o zaman Cumhurbaşkanlığı makamı bir israf noktasına dönüşürdü. Bir de ilan edilen resmi cumhurbaşkanı yardımcılarının dışında da kimlere cumhurbaşkanı yardımcılığı sözü verildi, onu da bilmiyoruz, onları da eklerseniz çok daha fazla olur." ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELER ASLİ İŞLERİYLE UĞRAŞMALI'

Cevdet Yılmaz, belediyelerle ilgili, 'Fantastik harcamalar yapmasınlar' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Şunu çok açık ve net söyledim; lütfen, bir tarafını alıp bir tarafını bırakmayın. Belediyeler asli işleriyle uğraşmalı. Bir belediyenin asli işi vatandaşa temiz, sağlıklı içme suyunu ulaştırmaktır, trafik sorununu çözmektir, trafik çilesini bitirmektir, yol yatırımları yapmaktır, yeşil alanları artırmaktır, daha yaşanabilir bir şehir ortamı oluşturmaktır. Bu altyapıları bırakıp, bu önemli temel işleri bırakıp başka işlerle uğraşıyorlarsa doğru yapmıyorlar dedim. Siz bunu haklı buluyorsanız, aynı anlayışla devam edin. Ben ısrarla aynı şeyi söylüyorum" diye konuştu.

'KÜLLİYE AÇIK DEĞİL İFADESİ DOĞRU DEĞİL'

Bir milletvekilinin, 'Külliye halka açık değil' şeklindeki sözlerine ilişkin Cevdet Yılmaz, "Bir kere, 'Külliye açık değil' ifadesi doğru değil. Bir defa orada bir cami var, cuma dahil namazlar kılınıyor ve herkes geliyor. Kütüphane 7/24 açık, kongre merkezi açık. Ayrıca Külliye'nin daha resmi bölümlerini gezmek isteyenler için, Ali Mahir Bey de gezmek isteyebilir, o yüzden adresi söyleyeyim. 'Ziyaret.tccb.gov.tr' Turist veya vatandaşımız olsun, herkes bu siteye girebilir, 'Gezmek istiyorum' diyebilir ve bunlar belli bir sistem içinde gezdiriliyorlar. Yani, 'Vatandaşa açık değil' ifadeniz doğru değil. Lütfen, gezmek istiyorsanız bu siteye girebilirsiniz veya benden randevu istersiniz, ben gezdiririm" dedi.

'ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİN SINIRLARI KANUNLARLA KOYULMUŞ'

Cevdet Yılmaz örtülü ödenek sisteminin tüm ülkelerde olduğunu ve milli güvenliğe ilişkin ihtiyaçların karşılanması için kullanılan bir mekanizma olduğunu ekledi. Cevdet Yılmaz, "Ayrıca sınırsız bir mekanizma da değil, kanunlarımızla sınır konmuş. Nedir bu sınır? 'Bütçe başlangıç ödeneğinin binde 5'ini geçemez' diyor kanunlarımız. Ayrıca Cumhurbaşkanımız geçen yıl itibarıyla 2024 yılında genel bütçe başlangıç ödeneğinin on binde 5'ini kullanmış. Bakın binde 5 sınır, on binde 5'ini kullanmış, limitin 10 kat altında bir kullanım söz konusu. Bu yıl itibarıyla on binde 3 civarında kullanım, sanki bütçenin tamamı, büyük bir kısmı bu işlere harcanıyormuş gibi ifadeler doğru değil ama ihtiyaç oldukça da elbette kullanılacak, tüm ülkelerin kullandığı gibi. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığımızda standart olarak 20 taşıt konuyor, bir ihtiyaç veya acil bir şey olabilir diye 20 taşıt koyuyoruz. 2025 yılında 20 taşıt koymuşuz, şu ana kadar 1 tane bile alınmamış. NATO zirvesi geliyor, belki onun için bir ihtiyaç olursa bir alım yapılabilir, 'Yapılmaz' demiyorum ama genelde 20 taşıt konuyor, bir ihtiyat ödeneği olarak konuyor. Acil bir ihtiyaç çıkar, kullanılabilir diye konuyor ama geçmişe baktığınız zaman bunun pek de kullanılmadığını görüyoruz; bunları ifade etmiş olayım" değerlendirmesinde bulundu.

'EN KÜÇÜK YOKSULLUK ORANIYLA DA MÜCADELE EDECEĞİZ'

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz'un kadınlar ile ilgili sorularını yanıtlayan Cevdet Yılmaz, "Kadınlarla ilgili meseleyi, sadece LGBT kontekstinde tartışıyorsanız kadınlara büyük bir haksızlık yapıyorsunuz. İkincisi, küreselci söylemlerin etkisi altındasınız. Geçmişe bakarsak oryantalist bir bakış açısıyla kendi toplumumuza bakıyorsunuz; bunları buradan ifade etmek isterim. Bu uzun bir entelektüel tartışma ama bakış açınıza, hiçbir şekilde katılmadığımı Kürt halkının da sizin bu bakış açınıza en küçük bir prim vermeyeceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan, açlık, yoksulluk sınırıyla ilgili konuşuldu. Türkiye geldiği nokta itibarıyla bir defa resmi olarak artık mutlak yoksulluğu ölçmüyor, göreli yoksulluğu ölçüyor. Medyan gelire göre yüzde 40'ın altı, 50'nin altı, 60'ın, 70'in altı gibi. Gelişmiş ülkeler de böyle yapıyorlar, mutlak yoksulluğu ölçmüyorlar artık, göreli yoksulluğu ölçüyorlar. Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı dediğiniz TÜRK-İŞ'in yaptığı hesaplamalar. Yoksulluk olarak hesapladığı '97 bin' diyor. Yani neredeyse 2 bin 500 dolara yakın bir geliri olanı yoksul olarak tarif ediyor. Siz, '5 bin dolar da' dersiniz, açık artırmaya da çıkabilirsiniz, tüm toplumu da yoksul ilan edebilirsiniz. Ama bir uluslararası ölçüte, istatistiğe dayalı bir yaklaşım değil bu; sendikal olarak hazırlanmış, muhtemelen sendikal taleplerine baz teşkil etmek üzere yapılan çalışmalar. Bu şu anlama gelmiyor: Biz elbette en küçük yoksulluk oranıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir sosyal politikayla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda Cumhurbaşkanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.