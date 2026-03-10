Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya gelerek Türk dünyasının iş birliğini artırmanın önemini vurguladı. Önümüzdeki ay Bakü'de düzenlenecek toplantıda KKTC Başbakanı'nın davet edilmesini de dayanışma göstergesi olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak hareket etmesi ve devletler arası eş güdümün artması hayati bir önem kazanmıştır. Önümüzdeki ay Bakü'de düzenlenecek TDT Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları 2. Toplantısı vesilesiyle Azerbaycan'da bulunacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu toplantıya KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in davet edilmesini de Türk dünyası dayanışmasının ve kardeşlik hukukunun doğal bir tezahürü olarak görüyoruz. Türkiye, Türk dünyasının birliği, dayanışması ve refahı için ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
