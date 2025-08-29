Cevdet Yılmaz, TİSK Yönetimi ile OVP Hazırlıklarını Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "2026-2028 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızın ( Ovp ) hazırlıklarını katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz. Bugün bu kapsamda kıymetli bakan arkadaşlarımızla birlikte, iş dünyamızın lokomotif kuruluşlarından TİSK yönetimi ile bir araya gelerek talep, beklenti ve önerilerini dinledik. Türkiye'nin kalkınma hamlesinde, üretimden ihracata, istihdamdan sosyal refaha kadar en büyük katkıyı sağlayan kesimlerden biri şüphesiz ki iş dünyamızın kıymetli temsilcileridir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; makroekonomik istikrarı güçlendirmek, yatırımı ve istihdamı artırmak, sosyal refahı geniş kesimlere yaymak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. OVP'yi de bu hedeflere ulaşmak üzere kapsayıcı bir şekilde, ortak akıl ve istişare zemininde hazırlıyoruz. Görüş ve katkılarıyla çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.