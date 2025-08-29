Cevdet Yılmaz, TİSK Yönetimi ile OVP Hazırlıklarını Görüştü

Cevdet Yılmaz, TİSK Yönetimi ile OVP Hazırlıklarını Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile Orta Vadeli Program (OVP) görüşmeleri kapsamında bir araya geldi. Yılmaz, iş dünyasının taleplerini dinleyerek, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda istişarelerin önemine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "2026-2028 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızın ( Ovp ) hazırlıklarını katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz. Bugün bu kapsamda kıymetli bakan arkadaşlarımızla birlikte, iş dünyamızın lokomotif kuruluşlarından TİSK yönetimi ile bir araya gelerek talep, beklenti ve önerilerini dinledik. Türkiye'nin kalkınma hamlesinde, üretimden ihracata, istihdamdan sosyal refaha kadar en büyük katkıyı sağlayan kesimlerden biri şüphesiz ki iş dünyamızın kıymetli temsilcileridir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; makroekonomik istikrarı güçlendirmek, yatırımı ve istihdamı artırmak, sosyal refahı geniş kesimlere yaymak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. OVP'yi de bu hedeflere ulaşmak üzere kapsayıcı bir şekilde, ortak akıl ve istişare zemininde hazırlıyoruz. Görüş ve katkılarıyla çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Sesimi kesme, otur yerine
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.