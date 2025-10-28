Haberler

Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'da Yatırım Bakanı ile Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'da 'Future Investment Initiative (FII9)' Forumuna katılarak Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile görüştü. İkili ilişkiler, yatırımlar ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Future Investment Initiative (FII9)" Forumu'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Halid el-Falih ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Future Investment Initiative (FII9)" Forumu'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temasları kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Halid el-Falih ile görüştü.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. - RİYAD

