Haberler

Cevdet Yılmaz, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'u kabul etti

Cevdet Yılmaz, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'u kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji yatırımları üzerine görüştü.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol ile bir araya geldik. Bu yıl ev sahipliği yapacağımız COP31 hazırlıkları başta olmak üzere, enerji dönüşümü ve iklim finansmanı, Akdeniz havzasında artan kuraklık ve su-enerji ilişkisini değerlendirdik. Yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarımız, artan yapay zeka uygulamalarında enerjinin rolü ve enerji güvenliği alanlarında Avrupa Birliği ile iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için Sayın Fatih Birol'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Sanki stadyum! Böyle işletme görülmedi

Videoyu izleyen herkes "Bu ne böyle" demekten kendini alamıyor
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar

Salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

Gizemli sevgiliye bırakmak istediği miras ortaya çıktı