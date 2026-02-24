Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye olarak D-8'in etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, D-8'in uluslararası etkinliğini artıracak dönüşüm sürecine Türkiye'nin güçlü destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in uluslararası alandaki etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Süheyl Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde; D-8'in daha dinamik, proje odaklı ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması, Azerbaycan'ın katılımıyla oluşan yeni ivmenin etkin biçimde değerlendirilmesi ve Sekretaryanın kurumsal ve mali açıdan güçlendirilmesine yönelik reform sürecini ele aldık. Türkiye olarak, kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in uluslararası alandaki etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz. Genel sekreterlik görevini üstlenen Sayın Mahmud'a ziyaretleri için teşekkür ediyor, 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan D-8 Zirvesi'nin Teşkilatımıza ve tüm üye devletlere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

