Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Bakanı Anar Aliyev'i Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Bakanı Anar Aliyev'i Kabul Etti
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme hedefini vurguladı. Görüşmede, ortak komisyon toplantıları ve bölgesel barış süreci hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Bakan Yardımcısı Adnan Ertem de yer aldı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan ile ortak komisyon toplantıları vesilesiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine yükselen ilişkilerimiz ekonomi, sosyal politikalar ve bölgesel işbirliği alanlarında yeni ufuklara açılıyor. 8 Ağustos'ta Washington'da atılan tarihi adımın ardından Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için umutlarımız daha da artmıştır. Bölgesel barış sürecini ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesini desteklemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ortak kalkınmayı, beşeri bağlarımızı ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek bölgemizde barış, istikrar ve refahın hakim olmasına katkı sunmaktır."

