Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi gibi konuları ele aldı. Ayrıca ekonomik ilişkiler, savunma sanayii ve bölgesel meseleler üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık. Görüşmemizde; ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca İran ve Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı