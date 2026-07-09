Carney: Bölgede en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "Bölgedeki muhtemel çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir. Bu ülkelerle temas kurmamız, görüşmemiz ve birlikte çalışmamız gerekiyor. On yıldan uzun bir sürenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ilk Kanada başbakanı ben oldum" dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldıktan sonra Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Carney, temasları kapsamında başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Carney ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada ve Suudi Arabistan ekonomilerini dönüştürüyor; enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarındaki güçlü yönlerimizi geliştiriyoruz. Bugün, çalışanların ve şirketlerin uzmanlıklarını paylaşmasını, birlikte daha büyük projeler hayata geçirmesini ve halklarımız için daha fazla kariyer fırsatı ile refah oluşturmasını sağlayacak yeni anlaşmalara imza attık" dedi.

"Bölgedeki muhtemel çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye"

Carney ayrıca, Suudi Arabistan'da düzenlenen basın toplantısında Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ve Türkiye ile ilişkilerine ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Kanada Başbakanı, "Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldim. Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticareti milyarlarca dolarlık seviyeye çıkarabilecek yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakereleri başlatma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Kanada'daki sanayi kapasitemizi ve istihdamı artıracak yeni savunma anlaşmaları imzaladık" dedi.

Carney ayrıca Suudi Arabistan ziyaretine ve ülkesinin Orta Doğu'daki diplomatik adımlarına değinerek, "Kanada, her zaman Orta Doğu'ya büyük önem vermiştir. Kanada, aslen 1948'den bu yana iki devletli çözümü desteklemektedir. Bu gezide ziyaret ettiğim iki ülkeyi örnek olarak gösterebilirim. Bölgedeki muhtemel çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir. Bu ülkelerle temas kurmamız, onlarla görüşmemiz ve birlikte çalışmamız gerekiyor. On yıldan uzun bir sürenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ilk Kanada başbakanı ben oldum" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı