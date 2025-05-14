Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "(Asgari ücrete ara zam) Şuan bunları konuşmak için çok erken"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "(Asgari ücrete ara zam) Şuan bunları konuşmak için çok erken" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "(Asgari ücrete ara zam) Şuan bunları konuşmak için çok erken"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika