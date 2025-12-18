Haberler

Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner'den

Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner'den
26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik yapılan küfürlü tezahüratlara değinerek bir paylaşım yaptı. Metiner, yaptığı paylaşımda ''Tribünlerden yükseltilmek istenen nefret söylemi ne bireyseldir ne de tesadüfi. Görünen o ki her kesimin içindeki süreç bozguncuları birbirini besleyecek adımlar atmaya devam edecek. Provokasyonlara açık bir sürece giriyoruz.'' diyerek uyarıda bulundu.

  • Bursaspor taraftarları, Somaspor ile oynanan maçta Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü sloganlar attı.
  • AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, tribünlerden yükseltilen nefret söyleminin bireysel veya tesadüfi olmadığını belirtti.
  • Mehmet Metiner, provokasyonlara açık bir sürece girildiğini ve diline dikkat etmesi gerekenlerin dilinin zehir gibi olduğunu ifade etti.

TFF 2. Lig'de Somaspor ile Bursaspor'un karşı karşıya geldiği müsabakaya Bursaspor taraftarının gerçekleştirdiği tezahürat damga vurdu. Bazı Bursaspor taraftarları, Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü sloganlar gerçekleştirdi.

MEHMET METİNER'DEN PAYLAŞIM

Bu olayın ardından gerçekleştirilen tezahürata siyaset dünyasından birçok kınama mesajı gelirken, bir paylaşım da 26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

''PROVAKASYONLARA AÇIK BİR SÜRECE GİRİYORUZ''

Provakasyonlara açık bir sürece girildiğinden bahseden Metiner, bu eylemi gerçekleştirenleri uyararak, ''Tribünlerden yükseltilmek istenen nefret söylemi ne bireyseldir ne de tesadüfi. Görünen o ki her kesimin içindeki süreç bozguncuları birbirini besleyecek adımlar atmaya devam edecek. Provokasyonlara açık bir sürece giriyoruz. Diline herkesten çok dikkat etmesi gerekenlerin dili de zehir gibi olmaya başladı. Ya sabır!'' ifadelerini kullandı.

Haberler.com
