Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner'den

TFF 2. Lig'de Somaspor ile Bursaspor'un karşı karşıya geldiği müsabakaya Bursaspor taraftarının gerçekleştirdiği tezahürat damga vurdu. Bazı Bursaspor taraftarları, Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü sloganlar gerçekleştirdi.

MEHMET METİNER'DEN PAYLAŞIM

Bu olayın ardından gerçekleştirilen tezahürata siyaset dünyasından birçok kınama mesajı gelirken, bir paylaşım da 26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

''PROVAKASYONLARA AÇIK BİR SÜRECE GİRİYORUZ''

Provakasyonlara açık bir sürece girildiğinden bahseden Metiner, bu eylemi gerçekleştirenleri uyararak, ''Tribünlerden yükseltilmek istenen nefret söylemi ne bireyseldir ne de tesadüfi. Görünen o ki her kesimin içindeki süreç bozguncuları birbirini besleyecek adımlar atmaya devam edecek. Provokasyonlara açık bir sürece giriyoruz. Diline herkesten çok dikkat etmesi gerekenlerin dili de zehir gibi olmaya başladı. Ya sabır!'' ifadelerini kullandı.