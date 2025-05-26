Burçin Şahindur: Seçim Kaybı Kaçınılmaz Olabilir

Burçin Şahindur: Seçim Kaybı Kaçınılmaz Olabilir
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GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, muhalefetin dağınık yapısının erken seçimlerde kayba neden olabileceğini vurgulayarak halk gerçeklerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "Muhalefetin aylardır İBB soruşturması haricinde bir gündemi yok. Toplumsal muhalefet akıl birliğini yeniden örgütleyip harekete geçmezse bu dağınıklıkta yapılacak herhangi bir seçim kaybedilmeye mahkümdur" dedi.

Şahindur, "Halkın gerçeklerini değil de sistematik olarak Ekrem İmamoğlu davasını konuşmak, halkın gerçeklerini unutmak, iktidarın işine gelen bir sürece kapı açıyor. Ne yazık ki muhalif basın da sadece bu konuyu gündemde tutuyor ve dolaylı yollardan da olsa iktidara hizmet ediliyor. Oysa unutuluyor; asgari ücretli perişan halde, emekli sefalet içinde, esnaf siftahsız günü bitiriyor, çocuklar karın tokluğuna çalıştırılıyor, kadınlar, bebekler cinayetlere kurban gidiyor, gençler yok yere hapiste yatıyor, liyakatsizlik, torpil ve işsizlik gençleri umutsuzluğa sürüklüyor" diye konuştu.

'YAPILAN HERHANGİ BİR SEÇİM KAYBEDİLİR'

Şahindur açıklamasında "Bu gerçeklerin değil de tek bir davanın gündemde tutularak muhalefetin dizayn edilebilmesi oldukça üzücüdür, bir akıl tutulması yaşandığının göstergesidir. Erken seçim ve o seçimde bir başarı elde etmek istiyorsak, toplumsal muhalefetin tüm bileşenleri olarak halkın gerçeklerine, ocaktaki ateşe bir an önce dönmemiz ve hükümetin üzerinde erken seçim baskısını bu gerçekler ışığında kurmamız gerekmektedir. Erken seçim kararı aldırmanın en kolay ve akılcı yolu da budur. Toplumsal muhalefet akıl birliğini yeniden örgütleyip harekete geçmezse, bu dağınıklıkta yapılacak herhangi bir seçim kaybedilmeye mahkümdur. Bu kayıp da gelinen noktada milyonlar için sonun başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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