Burak Dalgın: 2026 Bütçesindeki Faiz Ödemeleri 2,7 Trilyon Lira

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 2026 yılı bütçesindeki faiz ödemelerini eleştirerek rakamların ekonomik yükü artırdığına dikkat çekti. Dalgın, 2026 bütçesinde faiz giderlerinin yüzde 35 arttığını ve bu rakamın birçok büyük projeye eşdeğer olduğunu vurguladı.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 2026 yılı bütçesine göre faiz ödemelerinin 2,7 trilyon lira olduğunu belirterek, "Bu rakam, 20 tane Çanakkale Köprüsü, 2 bin tane yangınla mücadele uçağı, 90 tane TCG Anadolu demek." ifadesini kullandı.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi.

Gelecek yıl bütçe harcamalarının yüzde 28 artmasının, enflasyonun ise yüzde 16 olmasının öngörüldüğünü belirten Dalgın, "Siz kendi alacaklarınızı neden beklenen enflasyona göre arttırmıyorsunuz? Neden harçları, vergileri, cezaları gerçekleşen enflasyon kadar yeniden değerleme oranına tabi kılıyorsunuz? Kendinizden başlayın. Kendi alacaklarınızı kendi beklediğiniz enflasyon kadar bir arttırın ondan sonra da vatandaşa dönün, 'Maaşınızı bu kadar arttırın' deyin." sözlerini sarf etti.

2026 yılı bütçesinde faiz giderlerinde yüzde 35'lik artış görüldüğüne işaret eden Dalgın, "Faiz ödememiz 2,7 trilyon lira. Bu rakam, 20 tane Çanakkale Köprüsü, 2 bin tane yangınla mücadele uçağı, 90 tane TCG Anadolu demek." diye konuştu.

Gelir vergilerinin yüksek olduğunu söyleyen Dalgın, vergi dilimlerinin güncellenmesi gerektiğini anlattı.

