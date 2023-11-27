Bitlis Hizan'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Bitlis'in Hizan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 527,42 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; 402 parça halinde 527,42 gram bonzai maddesi ve paketlemede kullanılan eşyalar ele geçirilmiş, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - BİTLİS