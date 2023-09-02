Beyoğlu'nda yapılan asayiş denetiminde 8 kaçak göçmen yakalandı

Beyoğlu'nda polis ekipleri tarafından yapılan geniş kapsamlı asayiş denetiminde 8 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda polis ekiplerince yapılan geniş kapsamlı asayiş denetiminde şüpheli araçlar arandı, sürücü ve yolculara üst araması ve Genel Bilgi Taraması yapıldı. Denetim sırasında 8 kaçak göçmen yakalanırken, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarlabaşı'nda yapılan asayiş denetimine, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler katıldı. Tarlabaşı'nda önceden belirlenen yerlerde oluşturulan denetim noktalarında polis, araçları durdurarak sürücüleri ve içindekileri kontrol ederken, şüphelilere üst araması ve Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı. Denetim sırasında 8 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca kasten yaralama ve silah ticareti suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemleri yapılmak üzere polis araçlarına alınarak Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.