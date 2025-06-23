Belediye Eski Yöneticilerine Terör Finansmanı Davası

Belediye Eski Yöneticilerine Terör Finansmanı Davası
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DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları iddiasıyla aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 25 sanık, İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıktı. İddianamede 8 kişi için 27 yıl 6 aya kadar, 17 kişi için ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile çeşitli belediyelerde başkan yardımcılığı yapmış isimlerin de aralarında bulunduğu 25 sanık, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla hakim karşısında. İstanbul Adalet Sarayı'nda 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 11.20'de başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda mevcut Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla iddianame hazırlanmış 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması saat 11.20'de başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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