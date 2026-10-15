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Belçika’da Kongo Devlet Başkanı Tshisekedi’nin ailesinin evlerine baskın

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Belçika Federal Savcılığı’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi’nin aile üyeleriyle bağlantılı çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Belçika Federal Savcılığı'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi'nin aile üyeleriyle bağlantılı çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdiği bildirildi. Operasyonun kara para aklama iddiaları üzerine açılan bir soruşturma kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Belçika'da yaşayan Kongo topluluğundan olan ve daha sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçilen Felix Tshisekedi'nin aile üyelerinin evlerinin Belçika'da yürütülen bir soruşturma kapsamında polis tarafından arandığı açıklandı. 2025 yılında aile hakkında ortaya atılan bazı iddialar ve suç duyurusu yapılması üzerine açılan soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Tshisekedi'nin eşi dahil yakınlarının evlerine baskın yapıldığı bildirildi. Savcılık, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi gereği baskın yapılan kişilerin kimlikleri hakkında açıklama yapmadı ancak basında yer alan haberlerde şikayet dosyasında Tshisekedi'nin baldızı, çocukları, kardeşleri, yeğenleri ve hatta eşi de dahil 9 aile üyesinin adı geçtiği iddia edildi.

Konu maden sahalarından kaynaklanıyor

Konuya ilişkin haberlere göre şikayet dilekçesinde Devlet Başkanı Tshisekedi'nin ailesinin Kongo'nun güneyindeki Lualaba ve Haut Katanga bölgelerinde bulunan maden sahalarına ilişkin yüksek gelirli alt yüklenici sözleşmeleri üzerinden usulsüz kazanç sağladığı iddia ediliyor. Savcılık için hazırlanan dosyada, maden atık sahalarının sembolik bedellerle aile üyelerine tahsis edildiği ve bunun aile içi paylaşım sistemi haline getirildiğinin öne sürüldüğü bildirildi. Bu durum Kongolu sivil toplum temsilcisi Jean Pierre Muteba tarafından da dile getirilmesi üzerine dikkat çekti. Muteba'nın yabancı yatırımcılarla imzalanan anlaşmaların şeffaflıktan uzak olduğunu, devlet kasasına gitmesi gereken milyarların birkaç nüfuzlu ailenin eline geçtiğini söylediği aktarıldı.

Belçika adli makamları davayı takip ediyor

Gecamines adlı şirketin dört eski müdürü ve Kongolu STK'lardan oluşan bir grubun suç duyuru üzerine açılan soruşturma hakkında dosyasının hangi yetkilerle Belçika'da açıldığına dair ise bilgi paylaşılmadı. Savcılık, dava süreci hakkında da detay vermekten kaçındı. Söz konusu madenlerde Belçika'nın herhangi bir rolü olup olmadığına ilişkin de açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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