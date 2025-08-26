BBP Salihli İlçe Kongresi: Ahmet Uçak Başkan Seçildi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Salihli İlçe Kongresinde Ahmet Uçak, oy çokluğuyla yeni başkan olarak seçildi. Mevcut başkan Ahmet Ali Curacı'nın aday olmadığı kongrede, Uçak tek liste ile seçime girdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Salihli İlçe Teşkilatı olağan kongresini ilçe binasında gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını İsmail Hakkı Bakır'ın yaptığı kongrede mevcut başkan Ahmet Ali Curacı aday olmazken, seçimlere tek liste ile Ahmet Uçak katıldı. Üyelerin oyunu alan Ahmet Uçak, Salihli Büyük Birlik Partisi Salihli İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı seçildi.
Yeni başkan Uçak, Büyük Birlik Partisi bayrağını Salihli'de en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
Ahmet Uçak Başkanlığı'ndaki Salihli Büyük Birlik Partisi Salihli İlçe yönetimi Uysal Curacı, Mustafa Aydemir, Abdülmecit Güzel, Ahmet Ali Curacı, Emre Aras Telli ve Hüseyin Özçelik'ten oluştu. - MANİSA