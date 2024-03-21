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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı tebrik etti

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik ederek, "İnşallah yeni dönemde Anayasa Mahkemesi özellikle devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini, istikbalini ilgilendiren konularla, terörle mücadelede devletin, ülkenin, milletin yanında durur." dedi.

Destici, Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesine başkan seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik etti.

Mahkemenin geçen süreçlerde "canlarını sıktığını" ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bu PKK'nın siyasi partisinin kapatılma davası hala sonuçlanmadı. Adamlar onun üstüne iki kere partinin ismini değiştirdi, hala HDP'nin kapatılma davası orada devam ediyor. İnşallah yeni dönemde Anayasa Mahkemesi özellikle devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini, istikbalini ilgilendiren konularla, terörle mücadelede devletin, ülkenin, milletin yanında durur. Hangi kurum olursa olsun, söz konusu devlet, millet, ülkenin bütünlüğü olduğunda, söz konusu terör, terörist olduğunda taraf olmak zorundadır, tarafsız olamaz. Herkesin tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesinin ve milletinin tarafı olmalı. Terörle mücadeleye katkı vermelidir."

Merkez Bankasının politika faizini artırmasına da değinen Destici, yaşanan artışın hayat pahalılığına neden olacağını savundu.

Fırsatçılıkla topyekun mücadele çağrısı

Destici, ayrıca hayat pahalılığının nedenlerinden biri olarak gördüğü fırsatçılıkla da topyekun mücadele çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını söyleyen Destici, ittifakın 15 Temmuz'da sokakta kurulduğunu aktardı.

Destici, ittifaktan ayrılan partilere çağrıda bulunarak, "En azından İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve doğuda PKK'nın partisinin güçlü olduğu yerlerde gelip adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı'na destek olun. Hainlere, bölücülere fırsat vermeyin." dedi.

İspir'de düzenlenen programın ardından Pazaryolu'na geçen Destici, burada da partililerle bir araya gelip destek istedi.

Destici'ye, partisinin genel başkan yardımcıları ve MKYK üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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