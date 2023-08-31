Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Arpalı Beldesi'nde yatırım alanlarını dolaşarak projeleri inceledi ve esnafları ziyaret etti. Ayrıca Bayburt Askeri Kışla'da yapılan çalışmaları da inceledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Arpalı Beldesi'nde yatırım alanlarını dolaştı, esnafları ziyaret etti.

Arpalı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri incelemek üzere Arpalı Beldesi'ne giden Vali Eldivan, daha sonra yatırım alanlarını dolaştı. Vali Eldivan, 1'inci etap yapım çalışmalarının tamamlandığı Bayburt Askeri Kışlada incelemelerde bulundu.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile bilgi alışverişinde bulunan Vali Eldivan, daha sonra esnaf dükkanlarını gezerek, esnafa kolaylıklar diledi. Buradan toprak mahsulleri ofisi toplama alanında çiftçilerle bir araya gelen Vali Eldivan, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaretlere Garnizon Komutanı Albay Gürol Akkaya da eşlik etti. - BAYBURT