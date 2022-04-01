Bandırmaspor'un yeni stadyumu için adımlar atıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırmaspor'un yeni stadyumu için adımlar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bandırmaspor'un yeni stadyumu için adımlar atıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde süper lig yolunda emin adımlarla yürüyen Bandırmaspor'un yetersiz gelen stadyum için gerekli hamleler atılıyor.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde süper lig yolunda emin adımlarla yürüyen Bandırmaspor'un yetersiz gelen stadyum için gerekli hamleler atılıyor.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftar derneği ve bordo-beyazlı renklere gönül verenlerin başlattığı "Bandırma Stat İstiyor" imza kampanyası devam ederken Bandırma Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Doğan, Bandırma hemşerilerin yeni stadyum talebi ve süper lige çıktığında yetersiz geleceği için konuyu bakanlığa taşıdı.

Doğan "Talebimizi ilettik, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyu araştıracaklarını söylediler. Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Bir üst lige çıktığında güzel bir stada kavuşuruz. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Bandırmasporumuz İnşallah yeni dönemlerde şehrimize yakışan son teknoloji Stadyumunda Süper Lig maçlarını oynayacak. İlk olarak araştırma ve çalışma içerisindeyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaretin ardından Bandırmaspor forması hediye edildi. - BALIKESİR

Bandırmaspor'un yeni stadyumu için adımlar atıldı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Spor Toto Süper Lig, Bandırmaspor, Balıkesir, Bandırma, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title