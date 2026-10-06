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Bakan Yumaklı, gıda denetimlerinde 218.2 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı

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Bakan Yumaklı, gıda denetimlerinde 218.2 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-30 Eylül'de yurt genelinde 117 bin 360 gıda denetimi yapıldığını duyurdu. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218.2 milyon lira idari para cezası uygulandığı, 29 işletme için suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 218.2 milyon lira idari para cezası uygularken, 29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda denetimleri sonucu uygunsuzluk tespit edilen işletmelere dair açıklamada bulundu. Yumaklı açıklamasında, "Tarladan sofraya her aşamada milletimizin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşması en temel önceliğimizdir. 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 218.2 milyon lira idari para cezası uygularken, 29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken; soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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