Bakan Yumaklı: 18 yılda 117 milyar liralık hibe desteği sağlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "18 yılda 95 binden fazla projeye yaklaşık 117 milyar liralık hibe desteği sağlandı. Bu desteklerin oluşturmuş olduğu istihdam yaklaşık 280 bin kişi" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortak finanse edilen ve Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'IPARD III Projeleri Hayata Geçiyor Programı'na katıldı. Burada konuşan Yumaklı, kırsal kalkınmanın önemine değinerek, "İklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaşlar, nüfus artışı gibi birçok faktör tüm sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü de çok derinden etkiledi. 2050 yılına kadar dünya ve ülke nüfusumuz yüzde 25 artacak. Bu nüfusun ihtiyacını karşılamak için yüzde 70 daha fazla gıdaya ve bu gıdayı üretmek için yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Bunu karşılamak sürdürülebilir tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın tam manasıyla sağlanmasıyla olacak" dedi.

'KIR VE KENT AYRIMINI ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA ÇALIŞIYORUZ'

Kırsal kalkınma desteklerinin bu süreçte kullanılabilecek en önemli argüman olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Türkiye olarak gıda arz güvenliğini sağlamak için kırsal kalkınma bizim öncelikli hedeflerimizden. Önümüzdeki süreçte bu yatırımları özellikle de üretim planlamasıyla entegre ederek kırsal bölgelerin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını amaçlıyoruz. Başta IPARD destekleri olmak üzere, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi gibi diğer programlarla birlikte kır ve kent ayrımını birbirinden ayırmak, daha doğrusu bu ayrımı ortadan kaldırmak amacıyla çalışıyoruz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin teknoloji ve makine kullanımının arttırılması da bu anlamda son derece önemli. Elbette üretmenin dışında da ürettiğimiz kadar bunları satabilmek, ilgili pazarlara ulaştırabilmek de bir başka önemli unsur" diye konuştu.

'TARIMSAL HASILADA ÜLKEMİZ AVRUPA'DA BİRİNCİ DURUMDA'

Son 18 yılda 95 binden fazla projeye yaklaşık 117 milyar liralık hibe desteği sağlandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu desteklerin oluşturmuş olduğu istihdam yaklaşık 280 bin kişi. Bir veri de tarımsal hasıla tarafından verelim. Tarımsal hasılada ülkemiz Avrupa'da birinci durumda, dünyada da ilk 10 ülke arasında 9'uncu sırada. Elbette Türkiye'nin önemli bir gıda tedarik merkezi olduğunun da altını çizmek gerekir. Bu noktada tarımsal ihracatımız 3,8 milyar dolardan 8 kattan fazla artışla 31 milyara ulaştı. Sanıyoruz 2024, bu yılın sonunda bu rakam çok daha ileriye ulaşmış olacak" dedi.

'186 ÜLKEYE 2 BİN 200 ÇEŞİT TARIMSAL ÜRÜN GÖNDERİYORUZ'

Türkiye tarafından 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürünün gönderildiğini kaydeden Bakan Yumaklı, "Bu desteklerin ana konusu olan tarımsal üretimin desteklerle sürdürülebilir hale getirilmesinde IPARD ve TKDK desteklerinin çok önemli bir yeri var. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı'nı Avrupa'da en iyi uygulayan ülkelerden biri olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 2011 yılından itibaren IPARD I ve IPARD II programları kapsamında 28 başvuru çağrı ilanına çıktık. IPARD I ve IPARD II programları kapsamında bugüne kadar hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde 25 bin 585 tesis ve proje hayata geçirildi. Bu kapsamda girişimcilere 46 milyar liralık hibe desteği sağlanmış oldu. Bu desteklerle beraber toplam yatırım yaklaşık 98 milyar liraya ulaştı ve 104 bin kişiye de istihdam sağlanmış oldu" diye konuştu.

'DESTEK PROGRAMLARI TERSİNE GÖÇÜ BAŞLATTI'

Hibelerin yüzde 66'sının genç ve yüzde 30'unun kadın girişimcilere ödendiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Kadınları ve gençleri öncelediğimizin buradan tekrar altın çizmek istiyorum. Tokat ili Erbaa ilçesinde yer alan kesme çiçek seralarını ziyarete gittik. Önceleri kesme çiçek sektörü İstanbul ve Antalya'daydı. Tokat Erbaalı çiftçilerimiz birleşerek 400 dekarın üzerinde bulundukları mikroklima özelliğini de kullanarak kesme çiçek seraları kurmuşlar; 100'e yakın çiftçi aile. Buradan IPARD programının yüzde 65 desteğini almış ve bu seraları hayata geçirmişler. Bunun en önemli etkisi ne oldu? En önemli etkisi tersine göçü başlattı. Zaten bu destek programlarında ana hedeflerinden bir tanesi bu. Yaklaşık 1000 kişinin üzerinde bir istihdam sağlanmış oldu" dedi.

'TEŞVİKLER EMRİNİZDE, YETER Kİ ÜRETİN'

Bakan Yumaklı, bütün gençlere ve kadın girişimcilere bir çağrıda bulunmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak gençlerin ve kadınların tarımsal üretiminin içerisinde kalması bizim birinci önceliğimiz. Bu konuda gerek ortak finansmanla yürütülen IPARD programları gerekse bakanlığımızın diğer destek, teşvik ve hibeleri sizlerin emrinizde. Siz yeter ki üretin. 2024 yılı başından itibaren 42 ilin faydalandığı IPARD'ı bu yılın başından itibaren 81 ilde yaygınlaştırdığımızı belirtmiştik. IPARD III programının toplam bütçesi ilk başta 555 milyondu. Ancak burada Türkiye'nin katkısı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltilerek 785 milyon avroya çıkartıldı. Bu yıldan itibaren 7 yıl süreyle IPARD III programını uygulayacağız."