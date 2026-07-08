Bakan Yumaklı: Süt Üretimi Odaklı Organize Tarım Bölgesi için 2027'de ilk kazma vurulacak (2)

BÖCEK ÜRETİM TESİSİ'NE ZİYARET

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fethiye ilçesindeki Faydalı Böcek Üretim Tesisi'ne ziyarette bulundu. Bakan Yumaklı, genç bir girişimciyle bir araya geldiği programda, Türkiye'nin tarımsal üretim gücü, iklim değişikliğiyle mücadele ve gıda güvenliği başlıklarında hayati değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de bitkisel üretimin gıda arz güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, bu yıl yağışların olumlu seyretmesiyle birlikte büyük bir başarıya imza atacaklarını ifade etti. Yumaklı, "İnşallah 140 milyon tonluk bir rekorla, 2026 yılında önemli bir bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZARARLILARI VE DİRENCİNİ ARTIRIYOR'

Üretim hacmini artırırken küresel ve bölgesel ölçekte farklı sınamalarla karşılaştıklarını dile getiren Bakan Yumaklı, bunların en başında tarımsal zararlıların geldiğini söyledi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin tarımda doğrudan hissedildiğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Özellikle iklim değişikliğinin etkilerinden birisi zararlıların artması, dayanıklılıklarının değişmesi ya da daha önce hiç görülmeyen zamanlarda ortaya çıkarak bitkisel üretimimizi olumsuz yönde etkilemesiydi. Biz Türkiye olarak tabii çok kritik bir noktadayız. Hem jeopolitik konumumuz açısından hem de bulunduğumuz hat itibarıyla zararlıların da aynı zamanda maalesef geçiş noktasındayız."

ZİRAİ İLAÇTA 'E-REÇETE' DÖNEMİ

Zararlılarla mücadelede kontrollü pestisit (zirai ilaç) kullanımının önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, kalitesiz ve kontrolsüz ilaçlamanın hem insan sağlığına hem de ticari ilişkilere zarar verdiğini hatırlattı. Geçmiş dönemlerde ihraç edilen ürünlerde pestisit kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle 'RASFF' (Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi) bildirimleri alındığını ve ürünlerin Türkiye'ye iade edildiğini belirten Yumaklı, bu kapsamda radikal adımlar attıklarını söyledi.

Bakanlık olarak sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu 15 ilde 'Kalıntı Eylem Planı' uyguladıklarını açıklayan Bakan Yumaklı, "1 Temmuz itibarıyla 'E-Reçete' uygulamasına başladık. Tıpkı beşeri ilaçlarda olduğu gibi zirai ilaçların da kontrolsüz bir şekilde kullanımını engellemek amacıyla belli bir sistem üzerindeyiz. Bu konuda üreticilerimizin bizlere çok yoğun destekleri oldu" ifadelerini kullandı.

'İHRACATTAN GERİ DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 74 DÜŞTÜ, SIRA İÇ PİYASADA'

Yürütülen planlı çalışmalar ve üreticilerin desteğiyle uluslararası pazarda çok ciddi bir başarı elde edildiğinin altını çizen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün bu çabalarımız, gayretlerimiz son 5 yılda RASFF bildirimi dediğimiz ürünlerimizin ihracattan geri dönmesi oranını yüzde 74 düşürdü. Bu çok önemli ve büyük bir başarıdır. Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Ancak yine söylüyoruz; bu oranı daha da aşağıya düşürmek sadece ihracatta değil, biliyorsunuz bunun yurt içi kullanımı da önemli. Aynı hassasiyeti ve başarıyı iç piyasamızda da tam anlamıyla sağlamakta kararlıyız."

Cavit AKGÜN- Gülgün KAŞLI / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı