Bakan Yerlikaya Kilis'te Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te düzenlenen 'Vefa Buluşmaları' etkinliğinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa Buluşmaları'nın ardından Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yerlikaya, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

