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Bakan Yerlikaya'dan Yerli Üretim ve Esnafa Destek Vurgusu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerli üretim ve esnafa destek verme konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, boykot çağrılarına karşı çıktığını belirtti. Milli destek vaktinin geldiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, milli destek vaktidir" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7'den 77'ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, milli destek vaktidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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