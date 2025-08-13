Bakan Yardımcısı Yenigün, Eskişehir'de voleybol şampiyonası açılışına katıldı

Eskişehir'de düzenlenen 7. Türkiye Voleybol Şampiyonası final müsabakaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla başladı.

Eskişehir, 7. Türkiye Voleybol Şampiyonası final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek organizasyonun açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başlayan şampiyonada, 13-18 yaş kategorisinde 6 kız ve 5 erkek takım mücadele ediyor.

"En önemli kazanım dostlukların gelişmesidir"

Gençlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesinin önemine değinen Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Bakanlığımızın öncelikli hedefi, gençlerimizin huzurlu, sevgi dolu ve güvenli bir geleceğe hazırlanmasıdır. Siz sevgili gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin ve büyümesinin en büyük garantisisiniz. Bu şampiyona, sporda yeteneklerinizi sergilemeniz kadar dostlukların, takım ruhunun ve birlikte başarmanın da önemini ortaya koyuyor. Burada en önemli kazanım dostlukların gelişmesidir" dedi.

"Bu şampiyona kardeşlik meydanıdır"

Şampiyonanın birlik ve centilmenlik ruhuna vurgu yapan Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ise, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen azim ve umut dolu gençlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Bu şampiyona, disiplinin, takım ruhunun, dostluğun ve centilmenliğin birleştiği kardeşlik meydanıdır. 3 gün boyunca sürecek mücadelede her sayı, sahadaki rekabetin yanı sıra gençler arasında kurulacak dostlukların da sembolü olacaktır. Kazananın dostluk olacağı bu güzel organizasyonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." - ESKİŞEHİR