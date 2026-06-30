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Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e Hakkari'de sevgi seli

Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e Hakkari'de sevgi seli
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi'nde ilk kez düzenlenecek Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Final Müsabakaları öncesi incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Cennet Cehennem Vadisi'nde ilk kez düzenlenecek olan Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Final Müsabakaları kapsamında Hakkari'ye geldi.

Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, vali yardımcıları ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Valilikte şeref defterini imzalayan Çelik, daha sonra Vali Taşyapan ile makamda bir süre görüştü. Ziyaret kapsamında Vali Taşyapan tarafından Bakan Yardımcısı Çelik'e Hakkari'yi simgeleyen yöreye has kilim hediye edildi. Ardından beraberindeki heyetle çarşı esnafını ziyaret etti. Vatandaşlar Bakan Yardımcısı Çelik'e yoğun ilgi göstererek sorun ve sıkıntılarını anlattılar. Çelik, Hakkari Evi'nde düzenlenen yemeğe katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in, daha sonra Cennet Cehennem Vadisi'ne geçerek burada gerçekleştirilecek Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Final Müsabakaları hazırlıklarını yerinde inceleyeceği ve müsabakaları takip edeceği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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