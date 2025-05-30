Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu :

"Üretilecek 95 lokomotifin ilk 5'ini bugün teslim ederek yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz"

"Demiryolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Eskişehir'deki tesislerimizde üretilen E5000 milli elektrikli lokomotifimiz, araç sürüş ve kontrol sistemlerinin yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarımı ve üretimiyle bir ana hat lokomotifi için ilk kez yapılmıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu, bir dizi programa katılmak üzere Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir'e geldi. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Hasanbey Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'ne katılım sağladı. Programda, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından demiryolu çalışanları tarafından Bakan Uraloğlu'na anahtar ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik sertifikası teslim edildi. Toplu fotoğraf çekimi sonrasında Bakan Uraloğlu'nun onayı ve konfetilerin patlatılmasıyla milli lokomotif merkezden hareket etti.

"Ülkemizin demiryolu sanayisi için gurur verici bir günü yaşıyoruz"

Milli lokomotifle ilgili detayları aktaran TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay, "Bugün Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi'nde ülkemizin demiryolu sanayisi için gurur verici bir günü yaşıyoruz. TÜRASAŞ ailesinin alın teri ve vizyonuyla hayata geçirdiğimiz 5 adet E5000 milli elektrikli lokomotif, 2 adet milli elektrikli tren seti, 1 adet yangın söndürme ve kurtarma vagonu, 55 adet tenteli yük vagonu, 2 adet akülü manevra aracımızın teslim törenini gerçekleştirmek için bir aradayız. Ülkemizin raylı sistem araçları, yerli ve milli üretimi ile kritik bileşenleri, yerlilik oranını arttırıyor. AR-GE tasarım ve üretim kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz. Raylı sistem araç ve alt bileşenlerin imalatı ile bakım, onarım, yerli sanayimizde gerçekleştiriyoruz. Bugün teslim edeceğimiz araçlar TÜRASAŞ ailesinin geldiği noktayı ve geleceğe yönelik hedeflerini somut bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"İlk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir'de hayat bulmuştur"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Bugün burada Türkiye Yüzyılı'nın güçlü adımlarından birine, milli sanayimizin stratejik bir başarısına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Eskişehir, Türkiye sanayisinin bir hafızasıdır. 1894 yılında kurulan Eskişehir Cer Atölyesi, Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi 'Karakurt'un 1961'de üretildiği Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nın temeli olmuştur. Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim' şehrimizdeki bu atölyelerde üretilmiştir. İlk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi olan Eskişehir 5000, bu topraklarda hayat bulmuştur. Türkiye'de yüksek hızlı trenin ilk ulaştığı şehir yine burası, Eskişehir olmuştur ve bugün bir kez daha bu öncülüğünü sürdürmektedir. Bu başarılar Eskişehir'in sanayi ve teknoloji alanındaki sürekliliğini ve Türkiye'nin mühendislik gücüne olan inancını da göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Türkiye yüzyılımızın ilk lokomotifini üretmek Eskişehir'e nasip olmuştur"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, şunları söyledi:

"Şehirler ulaşım ve ticaret yolları üzerinde şekillenmişler ve tarih sahnesinde yer almışlardır. Bazı şehirler ise konumlarını kazanca dönüştürmüş ve tarih yazmışlardır. Eskişehir demiryolu ulaşımı ile büyümüş, gelişmiş, demiryolu enstitüsü ile tarih yazmış bir şehirdir. 131 yıl önce demiryoluyla tanışan şehir, cer atölyesi ile demir yollarının üretim üssü olmuştur. İlk Türk malı mekanik kantar, ilk buharlı lokomotif 'Karakurt', ilk otomobil 'Devrim,' üretimiyle ülkemizin gözde bir kurumu olmuştur. Demiryolu ve buna bağlı sanayiyle gelişen Eskişehir, cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında da başarı geleneğini sürdürmekte ve ilklere imza atmaktadır. Geçen yüzyılımızın ilk lokomotifini de Türkiye yüzyılımızın ilk lokomotifini de üretmek Eskişehir'e nasip olmuştur. Eskişehir 5000 elektrikli ana hat lokomotifi raylı sistemlerde yeni başarılar için referans, ilham ve gurur kaynağıdır."

"Demiryolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz"

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "TÜRASAŞ'ın Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki üretim tesislerinde tamamen yerli mühendislik ve iş gücüyle üretilen araçlarımız, Türkiye'nin demiryolu sanayisindeki liderliğini bir kez daha perçinliyor.Demiryolu, güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde, tarihi ve stratejik bir öneme sahiptir.Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya kadar ulaşan demir ipek yolunun orta koridorunda yer alan ülkemizin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi büyüktür. Bu gerçekten hareketle sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Demiryollarını 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağımız, bugün 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye ulaştı.Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik.Şu anda; Halkalı - Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına da devam ediyoruz. Demiryolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Üretilecek 95 lokomotifin ilk 5'ini bugün teslim ederek yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz"

Bakan Uraloğlu, konuşmasının devamında, "Eskişehir'deki tesislerimizde üretilen E5000 milli elektrikli lokomotifimiz;dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu bileşenlerden olan cer konvertörü, cer kontrol ünitesi, merkezi kontrol ünitesi, cer trafosu gibi araç sürüş ve kontrol sistemlerinin yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarımı ve üretimiyle bir ana hat lokomotifi için ilk kez yapılmıştır. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin ihtiyaçlarına uygun olarak; 5 megavat gücünde, saatte 140 kilometre hıza sahip, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik sertifikalı, yük ve yolcu taşımacılığına uygun yeni nesil bir teknolojinin ürünüdür.Cer motorlarının her biri bin 280 kw gücünde olup bugüne kadar ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü cer motoru özelliğini taşımaktadır. Yine aynı şekilde lokomotifte 2 adet bulunan cer konvertörlerinin her biri 2.5 mw gücünde olup, bir raylı sistem aracı için ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü yüksek gerilim cer konvertörüdür. TSI sertifikasına sahip olmasıyla aynı zamanda yurtdışı pazarı için yenilikçi bir ihraç ürünü olarak teknolojimizin gücünü küresel arenada gururla temsil edecek. TCDD Taşımacılık için üretilecek 95 lokomotifin ilk 5'ini bugün teslim ederek yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu yıl 15 adet lokomotifi daha teslim ederek 2025 yılında 20 lokomotifi hizmete almış olacağız. 2026 yılı içerisinde 30 Adet ve 2027 yılı içerisinde de 45 Adet lokomotifin üretimini gerçekleştirilerek 95 adet lokomotifi tamamlamış olacağız" diye anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve diğer protokol mensupları eşlik etti.

Bakan Uraloğlu'nun programı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni ile devam edecek.