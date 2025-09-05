Bakan Uraloğlu: Terörsüz Türkiye ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

1) BAKAN URALOĞLU: BİR ZAMANLAR GİRİLMEZ DENİLEN DAĞLARDA ARTIK MİLLİ YATIRIMLARIMIZ YÜKSELİYOR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terör, bize 2 trilyon dolarlık ağır bir maliyet yükledi. Ama inşallah artık bu karanlık defteri kapatıyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Petrol üretiyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programları için geldiği Bartın'da ilk olarak Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Uraloğlu, il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Parti binasında açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "2002'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle yola çıktık. Vesayetin zincirlerini kırdık. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan haberleşmeye, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya attığımız adımlarla milletimizin refahını yükselttik. Yol, hastane yaparken, eğitim ve enerji altyapımızı güçlendirirken, milli teknoloji hamlesiyle yerli ve milli savunma imkanlarımızı geliştirirken, caydırıcılığımızı artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için çalışıyoruzö dedi.

Türkiye'nin savunma, güvenlik ve dış politikada en parlak dönemini yaşadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün Türkiye, masada ve sahada sözü dinlenen, bileği bükülemeyen bir ülkedir. Bu gücümüzü vicdanımızdan ve adaletten alıyoruz. Gazze'de İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarını nefretle kınıyoruz. Türkiye olarak dimdik ayaktayız. Bu duruşumuz sadece Filistin'le sınırlı değil, Afrika'dan Asya'ya, Ukrayna'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada Türkiye barışın ve adaletin temsilcisi olmaya devam ediyorö diye konuştu.

TARİHİ DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin tarihi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terör, bize 2 trilyon dolarlık ağır bir maliyet yükledi. Ama inşallah artık bu karanlık defteri kapatıyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Petrol üretiyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine, milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Bu dönüşümü taçlandırmak için, millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin ulaştığı noktada artık darbe anayasası ile bu iş yürümez. Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan bu yeni anayasa, Türkiye'nin yol haritası olacakö dedi.

Bakan Uraloğlu, terörden beslenen çevrelerin Türkiye'nin ilerleyişini baltalamak istediğini dile getirerek, "Milletimizin birliği ve huzuru için atılan adımları karalamak, sokakları kaosa sürüklemek ve demokrasimizi gölgelemek isteyenler var. Ancak milletimizin feraseti bu oyunları boşa çıkaracak, Türkiye bu kirli senaryolara asla geçit vermeyecektirö ifadelerini kullandı.