Bakan Uraloğlu'ndan 87 Yaşındaki Terziye Ziyaret

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Adalar'da esnaf ziyareti yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 87 yaşındaki terziyle ayaküstü sohbet etti. Ceketinin nasıl olduğunu soran Bakan Uraloğlu'na terzinin, 'güzel dikiş' yorumu ise yüzleri gülümsetti.

Büyükada'da 75 yıldır aynı dükkanda terzilik yapan ve mesleğe 12 yaşındayken başlayan usta terzi Salahattin Karsan, yıllara meydan okuyan meslek azmini, esnaf ziyareti yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile paylaştı. Bakan Uraloğlu'nun "Kaç senedir bu mesleği yapıyorsun?" sorusu üzerine 87 yaşındaki terzi gülerek, "Şimdi güleceksiniz belki ama 75 senedir buradayım. 12 yaşında başladım. Şimdi 87 yaşındayım, hala buradayım" diye yanıt verdi.

Bakan Uraloğlu ise, "Benim babam da terziydi, o da 90'ı geçti ama bıraktı" diyerek kendi aile geçmişine dair bir anısını paylaştı. Bakan Uraloğlu, çocukluk hatıralarından birini paylaşarak, "Ben de bir günlük terzilik yaptım. Babam bir gün yüksük takıp iğneyle çalışmamı istemişti. O günü hiç unutmam" dedi.

Bakanın ceketine terziden 'güzel dikiş' yorumu

Konuşma sırasında Trabzon konusu açılınca terzi, Bakan'a "Trabzonlu musunuz?" diye sordu. Bakan Uraloğlu'nun Trabzonlu olduğunu öğrenince Karsan, "Ben de Trabzon Maçkalıyım" diyerek esprili bir karşılık verdi. Sohbet sırasında, ceketinin nasıl olduğunu soran Bakan Uraloğlu'na usta terzi, 'Güzel dikiş' şeklinde cevap verdi. İlgiyle karşılanan bu sıcak diyalog, hem Bakan Uraloğlu'na hem de programı takip eden vatandaşlara neşeli anlar yaşattı. 75 yıllık meslek hayatını gururla anlatan 87 yaşındaki usta terzi Salahattin Karsan, sohbetin sonunda Bakan'ı "Allah'a emanet olun" diyerek uğurladı. - İSTANBUL