Bakan Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı'na Katıldı

Bakan Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı'na Katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılarak bölgedeki ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi konusunda önemli mesajlar verdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) Katılım Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) Katılım Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldık. 'GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantısının Geliştirilmesine Yönelik Rehber İlkeler' konulu panelde konuşmamızı gerçekleştirdik. Ortak vizyon geliştirme ve koordinasyonu güçlendirme açısından platformu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, bu iş birliğinin daha da güçlenerek devam etmesinden yana olduklarını kaydeden Uraloğlu, "Avrupa ile Asya arasında çok modlu, güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir ulaştırma sistemi kurma ortak hedefimiz için ortak akılla, ortak iradeyle ve birlikte atacağımız somut adımlarla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


