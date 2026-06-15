Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Filipinler Cumhuriyeti'nin Milli Günü kutlamasına katıldı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önceliklerimiz arasında halihazırda 500 milyon ABD dolarını aşmış bulunan ikili ticaret hacmimizin daha da artırılması ve ekonomilerimizin tamamlayıcılığı ilkesi temelinde ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi yer almaktadır" dedi.

Filipinler Cumhuriyeti'nin Milli Günü dolayısıyla Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde program düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon T. Ascalon, iş insanları ve Filipin vatandaşları katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Ascalon, "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 77'nci yılını kutlarken, Filipinlerin Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en eski müttefiki olduğunu hatırlatmak isteriz. İlişkilerimiz 13 Haziran 1949 tarihinde dostluk antlaşmasının imzalanmasıyla resmen kurulmuştur" dedi.

Programa onur konuğu olarak davet edilen Bakan Uraloğlu ise yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Filipinler arasındaki ikili ilişkiler, 1990 yılında Manila Büyükelçiliğimizin açılması ve ertesi yıl Filipinler'in Ankara Büyükelçiliğini faaliyete geçmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"İş çevrelerimiz arasındaki etkileşimin artırılmasını teşvik ediyoruz"

Türkiye-Filipinler arasındaki ilişkilerin olumlu seyrinden hareketle iş birliğini pek çok alanda daha da derinleştirmek için önemli bir potansiyelin bulunduğuna inandıklarını ifade eden Uraloğlu, "Başlıca önceliklerimiz arasında, halihazırda 500 milyon ABD dolarını aşmış bulunan ikili ticaret hacmimizin daha da artırılması ve ekonomilerimizin tamamlayıcılığı ilkesi temelinde ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi yer almaktadır. İş çevrelerimiz arasındaki etkileşimin artırılmasını teşvik ediyor; şirketlerimizin altyapı, enerji, inşaat, ulaştırma, dijital teknolojiler ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan projelerde yer almalarını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Filipinler Cumhuriyeti'ni 2026-2027 döneminde ASEAN Dönem Başkanlığını üstlenmesi nedeniyle tebrik eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal uzlaşı süreçlerinin başarılı bir örneğini teşkil eden Güney Filipinler barış süreci bağlamında Filipinler hükümeti ile ilgili tüm paydaşların bugüne kadar ortaya koydukları çabaları takdirle karşılamak istediğimi ifade etmek isterim. 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana başkanlığını yürüttüğümüz Bağımsız Silahsızlandırma Organı, söz konusu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Tarafların kısa süre içerisinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üzerinde mutabakata varmalarını temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından Filipinli şefler tarafından yapılan Filipin mutfağına ait yemekler, Bakan Uraoğlu'na tanıtıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı