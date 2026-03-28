Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık katkısı olacak

BİLİM MERKEZİ VE YANAN FABRİKAYA ZİYARET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da katıldığı 'AK Parti Doğu Karadeniz Bölge Strateji Toplantıları'nın ardından, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Arsin OSB'de çıkan yangında hasar gören fındık fabrikasına ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu, bilim merkezinde Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde düzenlenen Astro Hackathon programına katılıp, bilim meraklısı öğrencilerle buluştu.

Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, önceki dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katılıp öğrencilerin geliştirdiği projeler hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, atölyeleri tek tek gezerek öğrencilerle projeleri üzerine sohbet etti. Bakan Uraloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, daha sonra yangında büyük hasar gören Arsin OSB'deki Cirav Fındık Fabrikası'nı ziyaret edip, işletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı