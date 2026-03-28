Haberler

Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık katkısı olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen AK Parti toplantısı sonrasında, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve yangında zarar gören Cirav Fındık Fabrikası'nı ziyaret etti.

BİLİM MERKEZİ VE YANAN FABRİKAYA ZİYARET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da katıldığı 'AK Parti Doğu Karadeniz Bölge Strateji Toplantıları'nın ardından, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Arsin OSB'de çıkan yangında hasar gören fındık fabrikasına ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu, bilim merkezinde Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde düzenlenen Astro Hackathon programına katılıp, bilim meraklısı öğrencilerle buluştu.

Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, önceki dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katılıp öğrencilerin geliştirdiği projeler hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, atölyeleri tek tek gezerek öğrencilerle projeleri üzerine sohbet etti. Bakan Uraloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, daha sonra yangında büyük hasar gören Arsin OSB'deki Cirav Fındık Fabrikası'nı ziyaret edip, işletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu

NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu