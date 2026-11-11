Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Taçoy, Erhürman-Hristodulidis görüşmesinde dönüşümlü başkanlığı eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Erhürman-Hristodulidis görüşmesinde dönüşümlü başkanlığın konuşulmasını 'Bundan daha yanlış bir şey olamaz' diye eleştirdi. Taçoy, Erhürman'ın görüşmede sunduğu önerilerden hükümetin haberi olmadığını savundu.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmeyi eleştirerek, "Dönüşümlü başkanlık konuşulduysa, bundan daha yanlış bir şey olamaz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis arasında 9 Kasım'da BM ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçlü görüşme hakkında konuştu.

"Erhürman bir şey sundum diyor ama ne sunduğundan kimin haberi var?"

Bakan Taçoy, katıldığı bir canlı yayında, görüşmede ele alınan konular hakkında hükümetle istişare yapılmadığını savunarak, dönüşümlü başkanlığın yeniden gündeme getirilmesine karşı çıktı. Taçoy, "Dönüşümlü başkanlık konuşulduysa, bundan daha yanlış bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın görüşmede sunduğu önerilerin içeriğinin hükümet tarafından bilinmediğini öne sürerek, "Erhürman bir şey sundum diyor ama ne sunduğundan kimin haberi var? Bizim haberimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs konusu artık güven artırıcı önlemlerle çözülemez"

Kıbrıs meselesinin yalnızca güven artırıcı önlemlerle çözülemeyeceğini belirten Taçoy, esas meselenin adadaki siyasi gerçeklerin kabul edilmesi olduğunu söyledi. Akıncılar-Limya ve Gemikonağı-Kampos geçiş noktalarının açılması konusunda varılan mutabakatı da değerlendiren Taçoy, yeni kapıların kimin ihtiyaçlarına hizmet edeceğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hükümetle istişare etmeden öneriler sunduğunu ileri süren Taçoy, Kıbrıs meselesinde alınacak kararların Cumhuriyet Meclisi'nin gündemine geleceğini hatırlattı.

"Çözüm egemen eşitlik ve eşit statüden geçer"

Kıbrıs meselesinde kapsamlı bir çözümün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde mümkün olabileceğini savunan Taçoy, bu ilkeler doğrultusunda yürütülecek bir müzakere sürecinden yana olduğunu belirtti. GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine de değinen Taçoy, Rum yönetiminin farklı ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların güven artırıcı önlemlerle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Geçmişte yürütülen müzakere süreçlerini hatırlatan Taçoy, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkıyla siyasi gücü paylaşmaya yanaşmadığını savundu. Dönüşümlü başkanlığın yeniden gündeme getirilmesini iki devletli çözüm politikasına aykırı olarak değerlendiren Taçoy, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün korunması gerektiğini vurguladı. Taçoy, Kıbrıs meselesinde yalnızca yeni geçiş noktalarının açılması veya dönüşümlü başkanlığın tartışılması üzerinden bir başarı değerlendirmesi yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

Gelen habere sevinen de var üzülen de!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 işçiye mezar olan fabrika cenazeye çelenk gönderdi

18 canın ardından pes dedirten kare!
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu

Ve büyük aşk bitti!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın COP31'deki özgüvenli yürüyüşü dikkat çekti

Yürüyüşünü gören herkes aynı yorumu yaptı
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi

Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
El Salvador ordusundan Haiti'de çetelere ağır darbe! 20 kişiyi öldürdüler

Çete liderinin evine gökten ölüm yağdı
Hurdacıda 9 yıl bekleyen Boeing 747'nin kokpitini 200 bin TL'ye aldı! Gebze'deki evinin bahçesine taşıdı

Hurdada 9 yıl bekledi! Dev uçağın kokpiti artık onun ofisi olacak
Kaymakama saldıran köpek barınaktan kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, köpek ısırdı

Kaymakama saldıran köpek kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, o ısırdı