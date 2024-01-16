Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası

Geçtiğimiz salı günü İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilerden kamuda tasarruf tedbirlerine hassasiyetle uymalarını istedi.

"HARCADIĞINIZ PARA BABANIZIN PARASI DEĞİL"

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; tasarruf tedbirlerinin valilikler için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Hepiniz tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz. Taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar bu alanda hassasiyet gerekiyor. 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz" ifadelerini kullandı.

"FARK EDERSENİZ BİZİ YÖNLENDİRİN"

Yerel yatırımların takibinin çok değerli olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Bir yerde kayıt dışı faaliyet fark ederseniz bizi yönlendirin. Eğlence sektörü denetimleri konusunda vereceğiniz destek önemli. Kayıt dışı satılan malların tespiti, kira gelirleri, günübirlik kiralamalar konusu. Akaryakıt, tütün, alkollü içkiler kayıt dışılığın inanılmaz cazip olduğu alanlar..." şeklinde konuştu.

"MAKAM ARAÇLARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek'in bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söylemesi üzerine, "Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz" dediği kaydedildi.