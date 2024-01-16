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Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine hassasiyetle uymalarını istediği valilere, "Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin" çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz salı günü İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilerden kamuda tasarruf tedbirlerine hassasiyetle uymalarını istedi.

"HARCADIĞINIZ PARA BABANIZIN PARASI DEĞİL"

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; tasarruf tedbirlerinin valilikler için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Hepiniz tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz. Taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar bu alanda hassasiyet gerekiyor. 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz" ifadelerini kullandı.

"FARK EDERSENİZ BİZİ YÖNLENDİRİN"

Yerel yatırımların takibinin çok değerli olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Bir yerde kayıt dışı faaliyet fark ederseniz bizi yönlendirin. Eğlence sektörü denetimleri konusunda vereceğiniz destek önemli. Kayıt dışı satılan malların tespiti, kira gelirleri, günübirlik kiralamalar konusu. Akaryakıt, tütün, alkollü içkiler kayıt dışılığın inanılmaz cazip olduğu alanlar..." şeklinde konuştu.

"MAKAM ARAÇLARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek'in bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söylemesi üzerine, "Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz" dediği kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Fatih Yıldız:

ALLAH SENDEN RAZI OLSUN SAYIN BAKANIM NE ZAMAN Kİ KENDİ MALIMIZA GÖSTERDİĞİMİZ İLGİ VE ALAKAYI DEVLET MALINDA GÖSTERİRSEK O ZAMAN BU DEVLET ŞAHLANIR

13531Yanıtla
Mehmet Vatandaş:

en tepeden, saraydan başlayarak tasarruf şart

11716Yanıtla
Uğur Mir Sezgin:

Kullandığınız arabalarda babanızın arabası değil onlarıda bi zahmet bırakında sırtımızda kambur biraz düzelsin :(((

9112Yanıtla
Murat Vatansever:

Evet yüksek maaşlar , lüks araçlar, uçaklar, saraylar.. mükemmel bir söylem. defter kurtaracak bizi zaten!

5318Yanıtla
beyoglu beyoglu:

okadar çok boş konuşuyorsunuz ki varsa yoksa kendiniz vatandaş düşünüyoruz demeyin birde allah aşkına ..şunu yaptık bunu yaptık diye övünmeyin hiç

4424Yanıtla
Şaziye Ceyhan:

Haklı...

3212Yanıtla
SMMM:

Bu ülke de diyanet işlerine ayrılan bütçe ve seçim için siyasi partilere ayrılan ödenek israftır.

2913Yanıtla
Ayhan Konca:

akıl başa geldi ömür bitti, gereği kalmadı artık yenen yenmiş biten bitmiş toplamaya çalışmayın dahada batarsınız.

247Yanıtla
Duran Kocak:

Araban ne başkan

237Yanıtla
sır balıkçı.17:

Emekli tamda bunu söylüyor bizim havuzdaki toplu paramızın getirisinin karşılığı günümüz koşullarında nedir, emekli olarak 9500 tl mevcut maaş % 37.57 farkla 2817.75 kuş gelen zamla 12.317 tl ailemizle birlikte tüm harcamalarımız için KİRA olmuş 12.500 tl başaramıyorsanız verin bizim toplu paralarımızı biz her hangi bir bankaya yatıralım aylık 135 bin 150 bin aylık alırız, saygılarımla.

53Yanıtla
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