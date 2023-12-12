Bakan Şimşek: Konut arzı 2024'te artacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte konut arzının 2024'te daha da artacağını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" ifadelerini kullandı.