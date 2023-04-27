Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız

MİLLİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız" dedi.

MİLLİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız" dedi.

Ordu'da Kadın Kooperatifleri Buluşması'na katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kooperatiflerde üretim yapan kadınlarla bir araya geldi. Bakan Özer, " Şeyh Edebali'nin bir sözü var; 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'. Ben bu söze bir ekleme yaptım. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın; kadını yaşat ki insan yaşasın'" diye konuştu.

Bakan Özer ve beraberindekiler daha sonra Kadın Kooperatifleri tarafından açılan stantları ziyaret etti.