Bakan Karaismailoğlu: 'Yeni Zigana Tüneli'ni 3 Mayıs'tan itibaren 100 binin üzerinde araç kullandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'ni açıldığı 3 Mayıs'tan itibaren geçen 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde aracın kullandığını söyledi.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 3 Mayıs'ta törenle yapılan yeni Zigana Tüneli'ne beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekilleri ile gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün Güney Çevre Yolu'ndaki yapım çalışmalarını incelediğini, bugün de 3 Mayıs'ta açılışı yapılan Zigana Tüneli'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu "Zigana tüneli açıldığı 3 Mayıs'tan itibaren 100 binin üzerinde araç Zigana tünelini kullanmıştır. Özellikle Bayburtlular, Gümüşhaneliler ve Trabzonlular yoğun bir şekilde kullanmaktadır. İnşallah bu yüzyıllar boyu bölgemize, ülkemize hizmet edecek bu projemiz çok büyük hayırlara vesile olacaktır" dedi.

"Koalisyonlar döneminde 3 bin 140 metre uzunluğundaki Bolu Tüneli 17 yılda tamamlanamamıştı"

Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, SalarhaTüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini tamamlayarak hizmete aldıklarını belirten Karaismailoğlu "İşte Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Zigana Tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha adeta bir mühür vurduk. Koalisyonlar döneminde 3 bin 140 metre uzunluğundaki Bolu Tüneli 17 yılda tamamlanamamıştı. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti döneminde bitti. Şimdi ise 14 bin 500 metre uzunluğu ile Bolu'nun 5 katı uzunluğundaki Zigana Tüneli'ni 5 yılda bitirip hizmete açtık. İşte iki irade ve siyaset arasındaki fark burada. Ayrıca yine 3 Mayıs'ta, Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve mevcutta tek yol olarak hizmet veren 17 km uzunluğundaki Maçka-Karahava Yolu'nu da bölünmüş yol standardına yükselttik. Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biridir. Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullandık. Projemiz Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta, 14,5 km uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Zigana Tüneli trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışını sağlayacak, uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak" diye konuştu.

"Yeni İpek Yolu olacak Kalkınma Yolu için de çalışmalara başladık" diyen Bakan Adil Karaismailoğlu "Habur ile Basra körfezi arası 1.200 kilometrelik demiryolunu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Trabzon'dan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Hint Okyanusu Basra Körfezi'nden Habur'a ulaşan Kalkınma Yolu sayesinde Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Kafkaslara bağlantı kuruyoruz. Orta Koridoru da buna entegre ediyoruz. Peki, biz bu proje ve inşa çalışmaları ile meşgulken masada oturanlar ve maskesi düşüp masalara vuranlar ne yapıyor? Sandıktan hezimetle ayrılınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Deprem bölgesindeki illerde atılan tokattan da anlamamışlar. Milletimiz bu oyunlara gelmez. Milletimiz bu zihniyeti yakından tanıyor. İstanbul'da göreve geldikten sonra durdurdukları metro yatırımları, yarım bıraktıkları Dolmabahçe Levazım Tüneli'nden üzerine hafriyat döktükleri Yenidoğan metrosundan tanıyor. Yapmadıkları hastane yollarından, bedava yapacakları toplu taşımaya; yaptıkları yüzde 300 zamdan tanıyor. Adana'da göreve gelir gelmez yapımını durdurdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan tanıyor. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Ak Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz" şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen desteğin daha da çok artacağını ifade ederek "Milletimiz bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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