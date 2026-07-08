Bakan Kacır 10 Temmuz'da Zonguldak'a geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli açılış ve temaslarda bulunmak üzere 10 Temmuz Cuma günü Zonguldak'ı ziyaret edecek.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Bakan Kacır'ın kente teşrifiyle birlikte açılış programlarının gerçekleştirileceğini, kentin üretim gücünü ve istihdam kapasitesini artıracak projelerin değerlendirileceğini duyurdu.

Çağlayan, ziyaret kapsamında sanayicilerle bir araya gelineceğini ve Filyos Endüstri Bölgesi'nin geleceğine dair istişarelerde bulunulacağını belirtti. "İnanıyoruz ki, birlik ve beraberlik içerisinde atacağımız her adım, şehrimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha da yaklaştıracaktır. Bu anlayışla, hemşehrilerimizin refahı ve geleceği için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı