Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısı Gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos ile Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısında bir araya geldi. Görüşme sırasında bilim ve teknoloji alanında iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen ortak niyet beyanı imzalandı.

Bakan Kacır, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis başkanlıklarında gerçekleşen Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısına katıldık. Toplantı marjında Yunanistan Kalkınma Bakanı Sayın Takis Theodorikakos ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdik. Mevkidaşımla liderlerimizin huzurunda 'Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliğine Dair Ortak Niyet Beyanı'nı teati ettik. Mutabakat çerçevesinde kurumlarımız arasındaki iş birliğini derinleştirecek, ortak Ar-Ge ve yenilik projelerini destekleyeceğiz. Dijitalleşme, teknoloji girişimciliği ve inovasyon konularında ilişkilerimize güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
