Bakan Kacır: "Türkiye olarak uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyor; kurulan her iş birliğini önemli bir adım olarak görüyoruz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yatırım, üretim ve teknoloji alanlarındaki uluslararası ortaklıklarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. ABD Ticaret Odası ile yapılan görüşmemizde Türkiye-Amerika ilişkileri değerlendirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Ticaret Odası / ABD- Türkiye İş Konseyi üyelerini Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Görüşmemizde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik. İki ülke arasındaki güçlü birlikteliğin; somut projeler, artan yatırımlar, derinleşen teknoloji iş birlikleri ve kalıcı ticari ortaklıklarla daha da ileri taşınması yönündeki kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak, yatırım, üretim, teknoloji alanlarında uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyor; karşılıklı fayda temelinde kurulan her iş birliğini ekonomik hedeflerimize katkı sunan önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA