Bakan Kacır: 'Türkiye olarak uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyor; kurulan her iş birliğini önemli bir adım olarak görüyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Ticaret Odası / ABD- Türkiye İş Konseyi üyelerini Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Görüşmemizde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik. İki ülke arasındaki güçlü birlikteliğin; somut projeler, artan yatırımlar, derinleşen teknoloji iş birlikleri ve kalıcı ticari ortaklıklarla daha da ileri taşınması yönündeki kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak, yatırım, üretim, teknoloji alanlarında uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyor; karşılıklı fayda temelinde kurulan her iş birliğini ekonomik hedeflerimize katkı sunan önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı