Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Kütahya'ya geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Kütahya'ya geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Ocak Cuma günü Kütahya'da yapımı tamamlanan Teknokent binasının açılışını gerçekleştirecek ve sanayi ile teknoloji yatırımları hakkında incelemelerde bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Ocak Cuma günü Kütahya'yı ziyaret edecek.

Bakan Kacır'ın, kentte yapımı tamamlanan başta Teknokent binasının açılışı olmak üzere bir dizi ziyaret programları gerçekleştireceğini belirtildi. Ziyaret programı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Kacır'ın, sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlar ile devam eden projelere ilişkin incelemeler yapması öngörülüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Birden sahneye fırlayıp kürsüdeki belediye başkanına böyle saldırdı