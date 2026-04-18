Haberler

Bakan Kacır'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek' temasıyla düzenlenen 5'inci Antalya Diplomasi Forumu marjında çeşitli ülkelerden temsilcilerle bir araya geldi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Diplomasi Forumu marjında, Kosova Başbakan Yardımcısı Sayın Fikrim Damka, Sırbistan Dışişleri Bakanı Sayın Marko Duric, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawat, Singapur Devlet Bakanı Sayın GanSiow Huang, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı, önceki dönem Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Celso Luiz NunesAmorim, Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Sayın Christian Feichtinger ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü iş birlikleriyle katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
''Gelmeyecek'' denmişti! Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu’na katılım sağladı

''Gelmeyecek'' denmişti! Puan kaybı sonrası soluğu orada aldı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist

Tarihe geçti! Tek bir vuruşuyla milyonları hem sevindirdi hem de üzdü
Bakan Göktaş sinyali verdi: Oyunlara yeni düzenleme geliyor

Bakan Göktaş sinyali verdi: Oyunlara yeni düzenleme geliyor