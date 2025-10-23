Bakan Kacır: 'Anadolu kırmızısı Togg, Türkiye-Umman dostluğunun simgelerinden biri oldu'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e Togg hediye ettiğini belirterek, "Anadolu kırmızısı Togg, Türkiye-Umman dostluğunun simgelerinden biri oldu" dedi.

