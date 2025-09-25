Bakan Işıkhan Silivri'de Far Fabrikası Ziyareti Gerçekleştirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin 100 yılı buluşmaları çerçevesinde Silivri Değirmenköy'deki bir far fabrikasını ziyaret etti. Fabrika sahibi Abdülgani Binici ile birlikte çalışmalara dair bilgi aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin 100 yılı buluşmaları çerçevesinde Silivri'deki temasları kapsamında fabrika ziyareti gerçekleştirdi.
Bakan Işıkhan, Silivri Değirmenköy'de bulunan bir far fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrikanın sahibi Abdülgani Binici tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve ilçe başkan yardımcıları da Bakan Işıkhan'a eşlik etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika