Bakan Işıkhan Silivri'de Far Fabrikası Ziyareti Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin 100 yılı buluşmaları çerçevesinde Silivri'deki temasları kapsamında fabrika ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan, Silivri Değirmenköy'de bulunan bir far fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrikanın sahibi Abdülgani Binici tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve ilçe başkan yardımcıları da Bakan Işıkhan'a eşlik etti. - İSTANBUL