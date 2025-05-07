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Bakan Işıkhan, Özbekistan ile İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanında İşbirliği Görüşmelerinde Bulundu

Bakan Işıkhan, Özbekistan ile İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanında İşbirliği Görüşmelerinde Bulundu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Ortak Daimi Komisyonu toplantısına katılmak için Pakistan'a gitti. İstihdam ve sosyal güvenlik konularında işbirliği için görüşmeler gerçekleştirdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye- Özbekistan Ortak Daimi Komisyonu 1'inci Toplantısı ve Eylem Planı İmza Töreni'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü ortak tarih ve kültürel bağlarımız olan Özbekistan'dayız. Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Sayın Narbaeva Tanzila Kamalovna ile önümüzdeki dönemde istihdam ve sosyal güvenlik alanları başta olmak üzere kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımlarımızı istişare ettik. Nazik kabulleri ve kıymetli ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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