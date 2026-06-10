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Bakan Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul'u kabul etti

Bakan Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul'u kabul etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki madencileri makamında kabul ederek, Doruk Madencilik'teki alacak taleplerini değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki madencileri makamında kabul etti.

Bakanı Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki madencileri makamında kabul etti. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda 'Doruk Madencilik' olarak gündeme gelen ve işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik talepleri ve ihtiyaçları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Dünyanın en zorlu görevlerinden birini ifa eden, alın terini toprağa işleyen her bir madenci kardeşimize gösterdikleri emek için teşekkür ediyorum. Sürecin en başından itibaren olduğu gibi gerekli adımların atılması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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