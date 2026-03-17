Bakan Işıkhan, IPA Kapsamında 1200'ü Aşkın Proje ile Vatandaşların Hayatına Dokundu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2007 yılından bu yana IPA kapsamında hayata geçirilen 1200'ü aşkın proje ile önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Stratejik Koordinasyon ve İş Birliği Çalıştayı'na katıldı. Bakan Işıkhan, programın IPA kapsamında yürütülen çalışmaları, kurumsal kazanımları değerlendirmek ve iş birliğini daha ileri bir aşamaya taşımak amacıyla düzenlendiğini kaydetti. Bakan Işıkhan, "IPA Kapsamında 1200'ü aşkın proje ve çalışmalar gerçekleştirdik. Bu projeler aracılığıyla; gençlerin ve kadınların istihdamını destekleyen, kayıtlı istihdamı teşvik eden, mesleki eğitimin kalitesini geliştiren, kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranlarını artıran, hayat boyu öğrenme olanaklarını genişleten ve dezavantajlı bireylerin iş gücü piyasasına katılımını güçlendiren çok sayıda çalışmayı, sizlerle birlikte, paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdik. Özellikle Bakanlığımızın sorumluluk alanında yer alan; Women-up, Edu-Care ve NEET-Pro gibi kadın istihdamını, bakım desteklerini ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımını güçlendiren büyük ölçekli projelerimizi bu çalışmaların önemli örnekleri arasında kabul etmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan, Kadir Gecesi'ni de tebrik ederek, "Bu mübarek gece vesilesiyle Yüce Rabbimizden insanlık için barış, huzur ve esenlikler niyaz ediyorum" dedi.

'1 MİLYON 100 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIMIZIN HAYATINA DOKUNDUK'

Yürütülen projelerle, ülke genelinde; 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşın hayatına doğrudan dokunduklarına vurgu yapan Bakan Işıkhan, "IPA kapsamında yürütülen çalışmaların en değerli kazanımlarından biri de Bakanlığımız ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında tesis edilen güçlü ve kurumsal iş birliğidir. Zaman içerisinde bu iş birliği, klasik bir 'finansman sağlayıcı-faydalanıcı' ilişkisinin ötesine geçerek, karşılıklı güvene dayalı güçlü bir politika ortaklığına dönüşmüştür. Bu işbirliğinin geliştirilmesinde; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun Kıymetli Temsilcisi, Sayın Yurgis Vilçinskas'ın çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Samimi, vizyoner ve destekleyici yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Işıkhan, IPA fonlarının politika uyumunu güçlendiren, kurumsal kapasiteyi geliştiren ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlayan stratejik bir mekanizma haline geldiğini ifade ederek, gerçekleştirilen çalıştayın da tam olarak bu amaca hizmet ettiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; insan onuruna yakışır işlerin yaratılması, istihdamın geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı