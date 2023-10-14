Bakan Işıkhan'ın Fatma Şahin'den bisiklet talebi gülümsetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öğretmenlere bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bakan Işıkhan'ın programda, 'Üniversitede bir hoca olarak bize de bir bisiklet verirsiniz belki' diyerek Fatma Şahin'den bisiklet talebinde bulunması ise gülüşmelere neden oldu.

Öğretmenlere bisiklet dağıtan Bakan Işıkhan'ın Fatma Şahin'den bisiklet talebi güldürdü

Bakan Vedat Işıkhan, 40 bin öğretmene bisiklet dağıtım törenine katıldı

GAZİANTEP - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öğretmenlere bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bakan Işıkhan'ın programda, "Üniversitede bir hoca olarak bize de bir bisiklet verirsiniz belki" diyerek Fatma Şahin'den bisiklet talebinde bulunması ise gülüşmelere neden oldu.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 40 bin öğretmene bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, tören sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

"Öğretmenlerimiz kullanmazsa öğrencilerimiz hiç kullanmaz"

Programda, Türkiye yüzyılında '100. Yılda 100 Bin Bisiklet' sözü ile yola çıktıklarını ve öğretmenlere de bisiklet dağıttıklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Türkiye'nin yüzyılındayız, bu yüz yıl öğretmenlerimizin yüz yılı. İlimin ve bilimin yüzyılı olacak. Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak 100. Yılda 100 bin Bisiklet diyerek yola çıktık. Bisiklet bireyin sağlığı açısından çok önemli bir araç. Aynı zamanda havayı kirletmeden, karbon emisyonunu azaltan çok özel bir araç. Sizler, öğretmenlerimiz kullanmazsa öğrencilerimiz hiç kullanmaz. Sizler lidersiniz, öndersiniz" dedi.

"Üniversitede bir hoca olarak bize de bir bisiklet verirsiniz belki"

Yapılan projeyi beğendiğini ifade eden ve her zaman destekçi olacaklarını aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise kendisinin de hoca belirterek Fatma Şahin'den bisiklet talebinde bulunması renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Işıkhan, "Projenizi canı gönülden destekliyorum ve kutluyorum. Ne güzel düşünmüşsünüz. Bisiklet sürmek ve aynı zamanda spor yapmak her zaman daha faydalı olur. Spora yaptığınız bu yatırımlarda öğretmenlerimizi de düşünmeniz çok ince bir davranış. Üniversitede bir hoca olarak bize de bir bisiklet verirsiniz belki. Öğretmenlerimiz için de hayırlı olsun. Çünkü model olmak çok önemli bir şey. Tüm çocuklarımızın gözleri sizin üzerinizde. Yapmış olduğunuz tüm eğitim faaliyetlerindeki çabalarınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören sonrası Bakan Işıkhan'a günün anısına çiçek takdim edildi.